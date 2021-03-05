Sosyal medya üzerinden şehitlere hakaret ettiği öne sürülen kadın serbest bırakıldı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde TikTok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen 24 yaşındaki Yonca B. adlı kadının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin olayın ardından profil fotoğrafını Türk bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.