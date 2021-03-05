'Hilafet çağrısı yapan' Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları yöneticileri hakkında suç duyurusu

Birgün gazetesinin haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ‘hilafet çağrısı’ yapan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları yöneticileri hakkında İzmir'den suç duyurusunda bulundu.

Habere göre, hilafetinin kaldırılmasının 97. yılında Yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç, “Sanıyor musunuz ki Hilafet yeniden bu topraklara hâkim olmasın. Ömrünü Rızayı İlahiye adamış bir İslam Halifesinin gölgesinde, Şeriat_ı Garra-i Muhammediyye’yi ilan edeceğimiz günler yakındır. Çünkü Allah nurunu tamam edecek. Cenk, Cihad, Şehadet” paylaşımı yaptı.

HKP avukatları, söz konusu paylaşımında dolayı Yeniden Refah Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç ve Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Teşkilat Başkanı Ömer Seven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Tunç ve Seven'in, “Devlete Karşı Savaşa Tahrik”, “Anayasayı İhlal”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Kanunlara Uymamaya Tahrik” ve “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarını işlediklerini ifade etti.

Başsavcılığa verilen dilekçeye Sadık Tunç ve Ömer Seven’in Twitter paylaşımlarına ilişkin görseller de eklendi.

Fatih Erbakan'ın genel başkan olduğu Yeniden Refan Partisi'nim İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sadık Tunç "Hilafet çığırtkanlığı" yaptı. pic.twitter.com/1OuUvjpNcU — JournalAge (@JournalAge) March 3, 2021

​