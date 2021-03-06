TMMOB Gıda Mühendisleri Odası: Gıda sektörü çalışanları da bir an önce aşılanmalı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda çalışanlarının koronavirüse karşı bir an önce aşılanması gerektiğini belirterek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Gıda sektörü çalışanlarına Kovid-19 aşı önceliği gıda üretiminin güvencesidir” denildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, “Gıda Sektörü Çalışanlarına Kovid-19 Aşı Önceliği Gıda Üretiminin Güvencesidir. Emeğimize Değer, Sağlığımıza Tedbir Bekliyoruz” başlığıyla bir basın açıklaması yaptı.

Birgün'ün haberine göre, gıda çalışanlarının Kovid-19'a karşı bir an önce aşılanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Toplumun en temel ihtiyacı olan gıdanın; üretim, sanayi, lojistik ve perakende aşamalarında çalışanların pandemiye karşı korunması görevi tüm aciliyeti ile yetkililerin önünde durmaktadır. İlgililerce aşı uygulamalarında gıda üretim zincirinde yer alanlar ikinci öncelikli gruplar arasında sayılmıştır. Ancak, gıda üretiminin kesintiye uğramaması ve artarak sürdürülmesi, emek yoğun bir alan olan gıda sektörü çalışanlarının sağlığının korunmasına bağlıdır” ifadeleri yer aldı.

“Resmi açıklamalarla gerçeklikler arasındaki çelişkiyi takip etmekte bile zorlandığımız ülkemizde, aşının tedarik ve uygulamasındaki ağırdan almanın farkındayız” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yaşanan (Covid-19) salgını, insanların bağışıklık sisteminin güçlenerek sağlıklı yaşayabilmesi için yeterli ve sağlıklı gıda ile temiz suyun gerekliliğini ve önemini bir kez daha göstermiştir. Salgın sürecinde başta sağlık gelmek üzere, ulaşım, gıda üretim ve dağıtımı işlerinin yaşamımızın sürdürülebilmesinde önemli işlevi bulunduğu görülmektedir. Pandemi boyunca üretimin durmadığı gıda sektöründe çalışanların ve binlerce gıda mühendisinin sokağa çıkma yasağında da çalışmaya devam ettiği göz ardı edilmemelidir. Üretimden satışa kadar gıdanın her aşamasında ve resmi kontrollerde görev alan meslektaşlarımızın bu zorlu dönemi sağlıkla geçirebilmeleri alınacak tedbirler ile mümkündür.”