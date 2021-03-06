Eczane çalışanlarına sosyal mesafe cezası yazdırdığı görüntülerle gündeme gelen Zonguldak kaymakamı konuştu

Tartışma yaratan video ile ilgili Hürriyet gazetesi Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile görüştü. Çorumluoğlu, kasımda Ereğli'de koronavirüs vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu ve bu nedenle denetimleri artırdıklarını söyledi.

'Günde 2-3 kişi ölüyordu'

Videonun kasım ayında yapılan bir denetim sırasında çekildiğini söyleyen Çorumluoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“O aylarda ilçemizde günlük vaka sayısı 300 civarındaydı. Günde 2-3 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybediyordu. Bu yüzden kaymakamlık olarak denetimleri sıkılaştırmıştık. O gün yaklaşık bir saatlik denetim yaptık. Denetim sırasında bir eczaneye girdiğimizde üç kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana maskesiz oturduklarını gördük. Çay içtiklerini söylediler. Ben de çay içilse dahi sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek yanımdakilere tutanak tutulması talimatını verdim. Onlar da itiraz etmek istediklerini söylediler. Ben de ‘Siz itirazınızı yaparsınız’ dedim. Çünkü itirazın resmi olarak yapılması gerekiyor. Kasımda çekilen bu video dün servis edildi. Ne amaçla servis edildiğini bilmiyorum. Ama kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun denetim yapmak üzere bölgedeki esnafları teftiş ettiği esnada yaşanan diyalog sosyal medyada tepki çekmişti.

Çorumluoğlu, ziyaretleri sırasında girdiği bir eczanede, 3 çalışanın kuralları ihlal ettiklerini belirterek, cezai işlem uygulanacağını söylemişti. Tutanak tutulacağının söylenmesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalıştı. Çorumluoğlu, "İtirazlarınızı sonra yaparsınız" diye cevap vermişti.

Tepki çeken görüntülerin ardından Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapılmıştı. Açıklamada "Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır" denilmişti.