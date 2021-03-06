İstanbul Valisi Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamasız ilk cumartesi için mesajlar yayınladı. Yerlikaya, "Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" derken, Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" ifadelerini kullandı.

Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte üç buçuk ay sonra cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.

Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

​Koca ayrıca, "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım" dedi.

Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

​Yerlikaya: Hedefimiz mavi kategori

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Yerlikaya, "İstanbul'umuz şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Hedefimiz mavi kategori, ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, esnafa da uyarıda bulunarak, "HES kodunu görmeden, yüzde elli kapasiteyi aşmadan, bütün önlemlere dikkat gösterin" diye konuştu.

Günaydın Sevgili İstanbullular,



Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.🎥#HedefMaviKategori💙 pic.twitter.com/v2aqMIC9nG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2021

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