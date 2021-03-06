İstanbul Valisi Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısıtlamasız Cumartesi' mesajı

Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte üç buçuk ay sonra cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaştı.
Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
Koca ayrıca, "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım" dedi.
Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021
Yerlikaya: Hedefimiz mavi kategori
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Yerlikaya, "İstanbul'umuz şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Hedefimiz mavi kategori, ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, esnafa da uyarıda bulunarak, "HES kodunu görmeden, yüzde elli kapasiteyi aşmadan, bütün önlemlere dikkat gösterin" diye konuştu.
Günaydın Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2021
Kısıtlamasız ilk Cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.🎥#HedefMaviKategori💙 pic.twitter.com/v2aqMIC9nG
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)