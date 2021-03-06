İYİ Parti, fezlekeleri üç başlıkta inceleyecek

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre fezlekelerin, okunmadan ve analiz edilmeden bir yorum yapılamayacağını belirten parti yetkilileri, oluşturulacak heyetin fezlekeleri inceledikten sonra “delil, fail ve suç ilişkisine” ilişkin üç başlıkta milletvekillerini bilgilendireceğini kaydetti. “Fezlekeleri analiz etmeden toptancı bir tavırla tutum oluşturulamayacağını” söyleyen parti yetkilileri, dokunulmazlık oylamaları için “grup kararı alınamayacağını” hatırlattı.

İYİ Partili vekillerin fezlekelere ilişkin bilgilendirildikten sonra “vicdani kanaatlerini oluşturacağını” belirten “milletvekillerinin her birinin bireysel karar vereceğini” ifade etti.