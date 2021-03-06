Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda konuşuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılıyor.
Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatına Canlı Bağlantı https://t.co/uzq5QVC7Ig— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
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