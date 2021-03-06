Gaziantep'te köpek gezdiren gencin bekçi tarafından ayağından vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Nizip Kaymakamlığı, ilçede köpek gezdiren gencin izinde olan bekçi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan, "Gaziantep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu" şeklindeki haberlere ilişkin açıklamada, 5 Mart saat 12.40 sıralarında Hafızpaşa Mahallesi'nde ateşli silahla yaralama olayının meydana geldiği belirtildi.

İlçede görevli bekçi M.G'nin izinli olduğu süreçte çocuğunu parkta gezdirdiği, bu sırada başka bir çocuğun pitbull cinsi köpek gezdirdiği belirtilen açıklamada, M.G'nin çocuğu ikaz ettiği, daha sonra ise bu kişinin ağabeyi Y.Y'nin parka gelerek bıçakla saldırdığı bekçiyi darbettiği dile getirildi.

Olay sırasında M.G'nin savunma amaçlı ateş ettiği, Y.Y'nin ayak kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Tahkikat esnasında yaralı Y.Y'nin emniyette 19 adet suç kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.