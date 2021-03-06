92 yaşındaki kadın, komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aydın’da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı’nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı’nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.’nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı’ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.’nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.

A.Ç. ilk ifadesinde, “Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim” diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü.

A.Ç., adliyeye sevk edildi.