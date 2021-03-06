Sağlık Bakanı Koca, 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021

​İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, Samsun her 100 bin kişiye 348.36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Diğer yandan Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.