Kadınlar 8 Mart öncesi Kadıköy'de toplandı

Çok sayıda kadın, STK ve kadın örgütleri üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İstanbul Kadıköy'de 'Özgürlüğümüzü Kazanacağız' yazan pankartlar eşliğinde biraraya geldi.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarından kadınlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) kadın cinayetlerine karşı ve kadın hakları için toplanmaya devam ediyor.

İstanbul'da bugün saat 16.00’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde kadınlar 'Özgürlüğümüzü Kazanacağız' şiarıyla biraraya geldi.

Alkışlar ve şarkılar eşliğinde kadınlar ve kadın hakları savunucuları renkli görüntüler oluşturdu.