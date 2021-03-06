Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya: Objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e sosyal medya üzerinden 'Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için' teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir."

We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2021

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa'nın savunmasını kuzeyde ABD, Kanada ve İngiltere güneyde ise Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin sağladığını belirtmişti.