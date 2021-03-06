İstanbul'da pazar kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu yaşandı

Kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalığa neden oldu.

İstanbul'un ana arterlerindeki araç yoğunluğu ara yollarda da gözlendi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi trafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu yaşandı https://t.co/5C9I629YW4 pic.twitter.com/QfEqdp24zk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 6, 2021

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da gün içinde de trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 78'lere kadar çıktı.