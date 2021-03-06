Mansur Yavaş: Ankara'daki vaka sayısı yeniden artış gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'daki vaka sayısının yeniden artış göstermesi hepimizi endişelendirmeye başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz."
Kıymetli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 6, 2021
Ankara'daki vaka sayısının yeniden artış göstermesi hepimizi endişelendirmeye başladı.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz. pic.twitter.com/5cpBBXYnrR
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