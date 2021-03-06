Mansur Yavaş: Ankara'daki vaka sayısı yeniden artış gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüste vaka sayısının yeniden artış gösterdiğini belirtti ve vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'daki vaka sayısının yeniden artış göstermesi hepimizi endişelendirmeye başladı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz."

Kıymetli hemşehrilerim,



Ankara'daki vaka sayısının yeniden artış göstermesi hepimizi endişelendirmeye başladı.



Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz. pic.twitter.com/5cpBBXYnrR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 6, 2021

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