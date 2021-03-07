Elazığ’dan “Love Erdoğan” mesajı

Elazığ'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Şehirde bulunan tüm led ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları "Aziz şehirden tüm dünyaya selam olsun Love Erdoğan" ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

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Her zaman Elazığ’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı.