Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 5 bin 828 lira ceza kesilen alkollü sürücü: Sanki ben teröristim

Alsancak Mahallesi Sait Altıonordu Meydanı'nında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ters yönde giden F.Y. (26) idaresindeki otomobili durdurdu.

Sürücünün yapılan testinde 148 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. F.Y, "Ben uyuşturucu mu satıyorum? Sanki ben teröristim" diye sistem etti.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen F.Y, taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi.

F.Y'ye ters yönde ve alkollü araç kullanmak ile kısıtlama ihlalinden 5 bin 828 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.