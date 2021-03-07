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    Mesut Polatgil

    İnternetten aldığı cep telefonu klonlandı: 'Faturası benim adıma olduğu halde kullanamıyorum'

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    Sivas’ta yaşayan Mesut Polatgil’in, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI numarası klonlandı, altı aydır kullanamadığı cep telefonu için çalmadık kapı bırakmadı.

    Sivas kent merkezinde yaşayan Mesut Polatgil, iddiasına göre Hepsiburada isimli yaygın bir e-alışveriş sitesi üzerinden 2 bin TL değerinde bir cep telefonu alarak siparişi verdi.

    Kısa bir sürede eline ulaşan telefonu yaklaşık 3 ay kullanan Polatgil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından cep telefonuna gelen mesajla şok yaşadı. Gelen mesajda cep telefonunun elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) klonlandığı ve 30 gün içinde kapatılacağı bildirildi.

    Bunu öğrenen Polatgil cep telefonunu satın aldığı firma ile iletişime geçti. Polatgil, firmayla yaptığı görüşmede IMEI’i klonlanan cep telefonunun değiştirilmesini veya iade edilmesini istedi. Firma tarafından IMEI güvenliğinin kendi sorumluluklarında olmadığı belirtildi.

    Olumlu bir yanıt alamayan Polatgil, BTK’ya başvurdu. BTK’dan da istediği yanıtı alamayan Polatgil, bu seferde Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Müracaat sonrası yapılan incelemede, Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı bulunca Polatgil bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

    CİMER’e dahi yazan Polatgil, buradan da olumlu yanıt alamayınca son olarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Aylar geçmesine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığından da yanıt alamayan Polatgil, yetkililerden sorunun çözülmesini istiyor.

    Sadece 3 ay kullanabildi

    Mesut Polatgil, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunu yaklaşık 3 ay kadar bir süre kullanabildiğini belirtti:

    “2020 yılının haziran ayında internetten alışveriş yoluyla parasını ödeyerek bir cep telefonu satın aldım. Çok ünlü bir alışveriş sitesinden aldıktan yaklaşık 3 ay sonra BTK’den SMS geldi. ’Telefonunuzun IMEI’sı klonlanmıştır. 30 gün içerisinde kapatılacaktır’ diye. Gerçekten de 30 gün sonra telefonum kapatıldı. Ben de firma ile iletişime geçtim. Firma ‘Telefonu bize gönderirseniz, biz hallederiz’ dediler. Bunun böyle olmadığını biliyordum. Bilgi Teknoloji Kurumu’nu da aradım. Onlar da ‘Firma bize faturanın bir örneğini yollarsa biz çözebiliriz’ dediler ama firma buna yanaşmadı. BTK da ‘Başka yetkimiz yok’ deyince mecburen Tüketici Hakem Heyetine dava açtım. Bütün belgelerimi sundum. Ama Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı buldu, ‘Firmanın bir kusuru yok’ dedi. Bir daha BTK’yı aradım yine ‘Yetkimiz yok’ dediler. CİMER’e yazdım onlar da BTK’ya yönlendirdiler.”
    Mağdur edildi, çözüm bulamadı

    Polatgil, bütün mercilere başvurmasına rağmen çözüm bulamadığını belirterek, şunları söyledi:

    • “Telefonun IMEI benim adıma kayıtlı olduğu için ve birisi klonladığı için suç unsuru oluşabilir diye Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundum. Şikayet ettim fakat aylar geçmesine rağmen oradan da bir dönüş alamadım. Telefonum yaklaşık 6 aydır kapalı. Telefonu kullanamıyorum. Bütün mercilere başvurmama rağmen dönüş de alamıyorum.
    • Vergisini ödediğim, faturası benim adıma olduğu halde başkası IMEI’imi çaldığı için o kullanıyor ben kullanamıyorum. Talebim ya bu telefonu iade edip paramı almaktı ya da yenisiyle değiştirilmesi yönündeydi. Ama Sivas Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı bularak bu yolu kapatmış oldu.
    • Bana şimdi Tüketici Mahkemesi’ne dava açabilirsin diyorlar. Fakat Tüketici Mahkemesi’ne dava açtığın zaman; dava açılış masrafları söz konusu bir de risk var. Kaybettiğimde karşı tarafın da avukatlık masraflarını ödemek zorundayım. O da telefonun bedelini geçiyor.”
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sivas, klonlama, IMEI, Cep telefonu
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