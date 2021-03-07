Sakarya'da iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

Okullarda eğitime online devam edilecek.