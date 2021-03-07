Habertürk'ün haberine göre; usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.
Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Oyuncu Rasim Öztekin'e önce kalp yetersizliği teşhisi konmuş, 2018 yılında da kalp pili değiştirilmişti.
14 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konan Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaşamdan hiçbir şekilde kopmamak, sıkı sıkıya sarılmak gerekiyor. Evet zaman zaman ataklar olabiliyor, havanın durumuna göre bile nefesin bozulabiliyor. Özellikle kış aylarında hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorluk çekebiliyorsun ama hemen kendini bırakmamak, tam tersi esas bu sıralarda yaşama daha da sıkı sarılmak lazım."
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