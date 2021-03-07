Bursa'da bir kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darp etti

Bursa’da 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen H.H.Ü kendisini yakalayan kişilerce darp edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu.

İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü. isimli şüpheli çıktı. Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darp edildi.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.