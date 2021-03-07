Kayıt
18:03 07 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı'nda Yeni İletişim Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye'nin Tanıtımı başlıklı oturum düzenlendi. Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun (solda) yaptığı oturuma Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili (sol 2), Exxen Genel Müdürü Ümmü Burdan Arda (sağ 3), Bein Medya Grup Genel Müdür Yardımcısı Onur Günel (sol 3), Blu TV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ (sağ 2) ile Türk Telekom TV / OTT İçerik ve Platform Direktörü Muhammed Varol (sağda) katıldı.

    Netflix, Türkiye'deki abone sayısını açıkladı

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 75
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043972733_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_bfb4f63f2ec349032b4a855ae8c8d573.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103071043972764-netflix-turkiyedeki-abone-sayisini-acikladi/

    İstanbul'daki Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuşan Netflix Kamu Politikaları Direktörü Mavili, 3.5 milyon aboneye ulaştıklarını açıkladı. Mavili, “Türkiye’nin tanıtılması için kuvvetli bir fırsat var. Bununla alakalı 8 ülkede 8 bin Netflix üyesi üzerinden yaptırdığımız bir araştırmada Türkiye’ye merak ve ilginin 2 kat arttığını gördük" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle Anadolu Yayıncılar Derneği’nce dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı kapsamında 'Yeni İletişim Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı' oturumu gerçekleştirildi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, her seferinde denetim faaliyetlerini yerine getirirken olmazlardan bahsettiklerini ama olanların da görülmesi gerektiğini, marifetin iltifata tabi olduğunu söyledi.

    Şahin, Türkiye’ye gelerek, burada yatırım yapan, ülkenin güzelliklerini dünyaya anlatan uluslararası kuruluşlara ve Türkiye’den çıkıp da ülkenin güzelliklerini uluslararası alanda tanıtan kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

    Türkiye gelen yatırımların önünü her zaman açtıklarını ifade eden Şahin, “Yerel medyanın imkanlarını daha ileriye taşımada imkanların seferber edilmesi anlamında (isteğe bağlı yayın yapan platformlardan) istirhamda bulunabilirim" diye konuştu.,

    RTÜK: 29 kuruluş isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı aldı

    © Fotoğraf : FOX TV
    RTÜK'ten 'Sen Çal Kapımı' dizisine küvet sahnesi nedeniyle para cezası: 'Türk aile yapısına aykırı'
    RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise özellikle 15-20 yıldır Türk dizi ve yapımcılık sektörünün yurt dışına açıldığını belirtti.

    Uslu, yapımcılara, yönetmenlere ve senaristlere önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade ederek, “Amerika’dan sonra dünyada en çok yapım ihraç eden ülke konumuna geldik. RTÜK olarak Çin, Endonezya, Japonya ve Avrupa Birliği’ndeki ülkelerle ikili protokollerle sektörün önünü nasıl açabiliriz hep bunun kaygısı içerisinde olduk” dedi.

    Uslu, yayıncılığın yeni bir mecraya geçtiğini anlatarak, RTÜK tarafından 46 civarında kuruluşun ulusal ve uluslararası lisanslamasının yapıldığını, 29 kuruluşun isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı aldığını dile getirdi.

    Netflix: Yurt dışında Netflix üzerinden Türkçe şovlar dinleyen bir kısım aile çocuklarını Türkçe kursuna göndermeye başladı

    Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, RTÜK lisansı ile isteğe bağlı yayın hizmetini verdiklerini belirterek, bugün 3.5 milyon aboneye ulaştıklarını kaydetti.

    Netflix
    © REUTERS / Mike Blake
    Netflix için ışık doğudan yükseliyor: Hindistan'da Bollywwod ile işbirliği içinde 41 yerli yapım yayımlayacak
    Mavili, ülkenin birer temsilcisi, büyükelçisi gibi bir görev hissederek çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin tanıtılması için kuvvetli bir fırsat var. Üreteceğimiz Türkçe içerikli dizilerimizde de fırsat var. Bununla alakalı 8 ülkede 8 bin Netflix üyesi üzerinden yaptırdığımız bir araştırmada Türkçe içerik izleyenlerin Türkiye’ye karşı nasıl hissettiklerini merak ettik. Türkiye’ye merak ve ilgilerinin 2 kat arttığını gördük. Türk ürünlerini almak istemelerinin, Türkçe öğrenme istemelerinin arttığını gördük. Türkçe içerik izlemekteki etkinin Kovid sonrasında turizm sektörüne yansıyacağını düşünüyoruz. Bu endüstrinin ekonomimize yapacağı çok büyük katkılar var.”

    Netflix
    © REUTERS / Mike Blake
    Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam
    Netflix üzerinden içerik izlendiğinde Türkçeyi duyarak izleme eğiliminin yüksek olduğunu aktaran Mavili, “Yurt dışında Netflix üzerinden Türkçe şovlar dinleyen bir kısım aile çocuklarını Türkçe kursuna göndermeye başladı. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın dilimizin kullanılmasıyla ilgili seferberliğinin başladığı dönemde bu data da çok anlamlı" dedi. Mavili, Anadolu insanının çok kuvvetli hikayelerinin olduğunu vurguladı.

    Türk Telekom: 5G’den hemen hemen her sektör etkilenecek

    Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Muhammed Ziyad Varol, hayatın birçok alanında dijitalleşmeye geçilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

    G5 hizmeti
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türk Telekom’dan 5G hamlesi: Küresel standartları belirlemede etkin rol oynayacağız
    Varol, medyanın dönüşümünün dijitalleşme ile çok hızlı geliştiğini anlatarak, “5G ile birlikte kilometre başına düşen bağlantı sayımız artacak. Hem bireysel, hem kurumsal hem de nesnelerin birbirine bağlandığını göreceğiz. Hemen hemen her sektör bundan etkilenecek. Yayıncılık da bundan nasibini alacak” dedi. Tivibu olarak 1.5 milyon (hane) abonelerinin bulunduğunu aktaran Varol, Türk Telekom olarak çok güçlü altyapılarının bulunduğunu dile getirdi.

    Blu TV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ da dijital yatırım yapılmazsa, yaptıkları geleneksel işlere yakın zamanda tehdit olacağını ailesine anlatmaya çalıştığını belirterek, daha sonra Blu TV platformunu kurduklarını söyledi. Üye çekmenin kolay olduğu aktaran Yalçındağ, üyeyi platform kapsamında tutmanın zor olduğunu kaydetti.

    beIN Media Group Genel Müdür Yardımcısı Onur Günel ise canlı spor yayıncılığının niteliği itibarıyla bir eser gibi terakki edilmediği için korumakta ve yatırımın ticarileştirerek geri dönmesini sağlamakta zorluk çekildiğini söyledi. İllegal yayıncılık faaliyetlerine yönelik yasal düzenleme yapılmasının önemine işaret eden Günel, Türkiye’de içerik üretmek ve Türkiye’nin tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

    Exxen Genel Müdürü Ümmü Burdan Arda da Türkiye’de üretilen yerli içeriklerin dünyada çok iyi bir şekilde karşılık bulduğunu dile getirdi.

    Etiketler:
    Türk Telekom, beIN Sports, 5G, Netflix, Exxen, İbrahim Uslu, Ebubekir Şahin, RTÜK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Milli Uzay Programı’nın 10 hedefi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet