Edirne'de yakılarak öldürülen 8 köpek ile alakalı soruşturma başlatıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, yakılarak öldürülen 8 yavru köpek hakkında soruşturma başlattı. Otopsileri yapılan yavru köpeklerin 4'ünün yakıldığı belirlendi. Diğerlerinin ise durumları çok kötü olduğu için otopsileri yapılamadı.

Edirne'de NATO Köprüsü olarak bilinen Bosnaköy yakınlarındaki bölgede iddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpeği yakarak öldürdü.

Olayı, koku üzerine bölgeye gelen vatandaşlar fark etti.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, öldürülen köpekler Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak hayvanlara otopsi yapılmasını istedi.

Bakımevinde veterinerlerin yaptığı otopside yavru köpeklerin 4'ünün yakılarak öldürüldüğü belirlendi, diğerlerinin ise durumlarının çok kötü olduğu için otopsileri gerçekleştirilemedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.