Şişli'de bir kişi tartıştığı esnafı 12. kattan 5 metre aşağıda bulunan alt kata attı

Şişli'de bir ticaret merkezinde tanımadığı bir kişi tarafından 12. kattan yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci, saldrıganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Ç.B.tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Demirci, şahıstan şikayetçi oldu.

'Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım'

İlyas Demirci ifadesinde 22 Şubat günü dükkanında çalıştığını söyleyerek, “13. katta bulunan iş yerimden tuvalete gitmek için çıktım. İsmini olay nedeniyle öğrendiğim Ç.B. isimli şahsı gördüm. Şahsın dış görünüşünü gördüğümde problemli bir eşkal olduğunu düşünerek karşılaşmamak için bir alt kattaki tuvalete gittim.

Tuvaletten çıktığımda Ç.B.’nin beni takip ettiğini gördüm. Arkamı döndüğümde bana küfürler etmeye başladı ve beni darp etti. Ben kendimi savunmak için şahsı engellemeye çalıştım fakat bana vurarak korkuluklara kadar getirdi. Beni kucaklayarak aşağıya attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim.

Hastanede bacağımda 4 tane kırık, kalça kemiğimde kırıklar ve kulağımda hasar olduğunu öğrendim. İşitme kaybı yaşıyorum. İç kanamam olduğu da raporlarla mevcuttur. Ben bu şahsı ilk kez olay nedeni ile gördüm. Bana saldırmasının sebebinin ne olduğunu anlamadım. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Ç.B. isimli şüphelinin esnaf İlyas Demirci’yi boğazından tutarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı görülüyor.

Saldrıganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Demirci, “Şahsın avukatı ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı da onu serbest bırakıyor. Ben ölümü bekliyorum o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm” dedi.