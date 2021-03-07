Bakan Koca, son hafta vaka oranının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeyle Türkiye'de son hafta vaka oranındaki en çok artışın ve azalışın kaydedildiği illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vaka oranı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne olduğunu, en çok azalan illerinses Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olarak kaydedildiğini belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım."

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021

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