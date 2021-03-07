Ekrem İmamoğlu: Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan İstanbulluları uyaran bir açıklama yaptı. Koronavirüs verilerine dikkat çeken İmamoğlu, 'Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır;

Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hala gücünü koruyor. Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor."

Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır;



Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hala gücünü koruyor. Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor. pic.twitter.com/MQXIeGsQjW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

Bakan Selçuk'a yüz yüze sınav mesajı

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

"Gençlerden çok mesaj alıyorum...

Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor."

Gençlerden çok mesaj alıyorum...



Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor. @tcmeb @ziyaselcuk — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

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