Ekrem İmamoğlu: Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır;
Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hala gücünü koruyor. Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor."
Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021
Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hala gücünü koruyor. Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor. pic.twitter.com/MQXIeGsQjW
Bakan Selçuk'a yüz yüze sınav mesajı
Ekrem İmamoğlu Twitter'dan Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bir mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında şunları söyledi:
"Gençlerden çok mesaj alıyorum...
Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor."
Gençlerden çok mesaj alıyorum...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021
Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor. @tcmeb @ziyaselcuk
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