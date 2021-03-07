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    Veterinere götürülen köpeğin vücudunda yüzlerce saçma çıktı

    Veterinere götürülen köpeğin vücudunda yüzlerce saçma çıktı

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    Edirne'nin Keşan ilçesinde hasta olduğu sanılarak veterinere götürülen sokak köpeğinin çekilen röntgen filminde av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

    Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (Ke-Hayko) üyesi Cemile Nişancı, sokakta gördüğü bir köpeğin güçlükle hareket ettiğini ve yemek yemediğini fark etti. Köpeği ilçedeki bir veteriner kliniğine götürdü. Muayenesi yapılan ve röntgen filmi çekilen köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre köpekte, vücuduna saplanan saçmalar nedeniyle kurşun zehirlenmesi ve kas erimesi saptandı. Bunun üzerine Cemile Nişancı, 'Garip' adını verdiği ve elleriyle beslediği köpeği sahiplenerek evinin bahçesinde bakmaya başladı.

    'Hedef tahtası yapmışlar'

    Cemile Nişancı, köpeğin hareketsiz halini gördüğünde üşüdüğünü düşündüğünü belirtti. Aklına köpeğin hedef tahtasına dönüştürüleceğinin hiç gelmediğini kaydeden Nişancı, "Köpek 1 hafta 10 gün sonra felç oldu. Daha sonra veteriner kliniğine getirdik. Orda yapılan kontrolde av tüfeğiyle vurulmuş olduğunu anladık. Şu an belden aşağısı tutmuyor. Elimle besliyorum. Katı besinleri çiğneyemiyor. Bu köpeği vuranlar görsün de vicdan azabı çeksin. Kafasında, çenesinde, yüzünde çok sayıda saçma var. Hedef tahtası yapmışlar. Birden fazla ateş etmişler. Gördüğümde şok oldum. Üzüntüden elim ayağım titriyor. Garip’e ölene kadar bakacağım. Bu hayvanın kimseye zararı yok. İnanamıyorum” diye konuştu.

    'Enfeksiyonel bir durum sandık'

    Ke-Hayko Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de köpeğin durumu hakkında kendilerine Cemile Nişancı’nın bilgi verdiğini ifade ederek, "Biz de alıp kliniğe getirmelerini söyledik. Üşütmeye bağlı enfeksiyonel bir durum zannettik; ama röntgen çekildiğinde gerçek ortaya çıktı. Hayvana birçok kez av tüfeğiyle ateş edilmiş. Vücudunun her yerinde saçmalar olduğunu öğrendik. Bir gözü de bu nedenle görmüyor. Rapor tutuldu. Gerekli yerlere de şikayette bulunduk. Klinikte ilaç tedavisi yapıldıktan sonra yaşı itibariyle ameliyat riskli görüldü. Gerekli mama ve tıbbi desteği vereceğiz" diyor.

    Hayvanlara yönelik şiddeti kınadıklarını ve Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiren Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (Ke-Hayko) Başkanı Sevinç Cebeci, "Hayvanlara zevk için zarar verilmesini istemiyoruz. Bu canımızı yakıyor. Ağzı var dili yok. Bu hayvanı vuranların yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz. Hayvan Hakları Yasası halen yürürlüğe girmedi. Eğer yapanlara hapis veya yüklü bir para cezası verilirse ancak caydırıcı olur" dedi.

    'Kendisine dokundurtmuyordu'

    Veteriner Hekim Yener Eker ise köpeğin kendilerine halsizlik, hareketsizlik ve yemek yememe şikayetiyle getirildiğini belirtti. Gerçeğin röntgenden sonra ortaya çıktığını kaydeden Yener, “Hayvanın çok acısı vardı. Kendisine dokundurtmuyordu. Vücudunda yüzlerce saçma var. Özellikle kafasında, sırtında ve akciğerlerinde. Köpeğin yaşından dolayı saçmaları operasyonla çıkartma imkanımız yok. Ağrısını kesecek uygulamalarda bulunduk. Bakımını da Cemile hanıma verdik. Bunu yapanı kınıyoruz. Umarız yapanlar bulunur" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Hayvana şiddet, Şiddet, Köpek
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