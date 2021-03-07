Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç takla atarak yoldan çıktı.

İHA'da yer alan bilgiye göre kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan aynı aileden Ömer, Ali ve Diyar Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede çalışma yapan güvenlik güçleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.