Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı: Tek bir güne ihtiyacımız yok, 365 gün iyi ki varsınız

Mansur Yavaş Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok. 365 gün, iyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kadınların varlığının, haklarının ve değerinin hatırlanması için tek bir güne ihtiyacımız yok.



365 gün, iyi ki varsınız.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. #HerGünBenimGünüm pic.twitter.com/CDHj2jRnQK — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 7, 2021

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