Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte yayınladı: 8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik video mesajında "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" ifadesini kullandı.
Mesajda Selvi Kılıçdaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu kadına şiddete yönelik kısa bir konuşma yaptıktan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun' dedi.
8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz! pic.twitter.com/HdTYaqRaAs— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 7, 2021
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