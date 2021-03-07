Kemal Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte yayınladı: 8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bir video mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik video mesajında "8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz!" ifadesini kullandı.

Mesajda Selvi Kılıçdaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu kadına şiddete yönelik kısa bir konuşma yaptıktan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun' dedi.

8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz! pic.twitter.com/HdTYaqRaAs — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 7, 2021

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