İmamoğlu'nun Akşener ve Buldan'ı kutladığı 8 Mart mesajına İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki: Doğru bulmuyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımını yorumladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:
"Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum."
Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) March 7, 2021
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