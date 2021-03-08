İmamoğlu'nun Akşener ve Buldan'ı kutladığı 8 Mart mesajına İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki: Doğru bulmuyorum

Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum.