İstanbul Emniyeti'nden 8 Mart videosu: Kadın merhamettir, kadın şefkattir, kadın Polis'tir

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video çalışması yapıldı.

Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında "Kadın merhamettir, Kadın şefkattir, Kadın güçtür, Kadın Polis’tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kadın merhamettir,

Kadın şefkatdir,

Kadın güçtür,

Kadın Polis’tir.

Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın#8MartDünyaKadınlarGünü

𝓚𝓤𝓣𝓛𝓤 𝓞𝓛𝓢𝓤𝓝 pic.twitter.com/z5azhIEr9D — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 7, 2021

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