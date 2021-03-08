Nedim Şener: Hemcinsinizin suçuna ortak oluyormuşsunuz hissini yaşamadınız mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Televizyonda bir kadın veya çocuğun, bir erkek tarafından şiddete maruz kaldığını izlerken, kızgınlık duygunuza, eşinizin ve kızınızın üzerinden kaçırdığınız bakışlara, başınızı öne eğip bir erkek olarak utanma duygusunu katmadınız mı hiç?" düşüncesini dile getirdi.

Şener, 'UEP: Utanmaz Erkekler Partisi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir erkek olarak, sanki kadınlara, çocuklara saldıran hemcinsinizin suçuna ortak oluyormuşsunuz hissini yaşamadınız mı? O öfke ve utanma ile karışık duygu içinde, o alçağı engelleyebileceğinizi düşünerek, televizyon ekranına doğru yürümediniz mi? Çaresiz kalıp eşinizin, kızınızın yüzüne bakamadan, bir erkek olarak suçluluk duygusu içinde bir köşede oturmadınız mı? Ben çok yaşadım ve her olayla birlikte tekrar tekrar yaşıyorum. O katil, tacizci, tecavüzcü, şiddet uygulayan, laf atan alçak erkekler sürüsünün yaptıklarından ve kadınların, çocukların yaşadıklarını bir kenara bırakıp, onların acıları üzerinden 'siyaset yapan utanmazları' gördükçe ben utanıyorum" ifadesini kullandı.