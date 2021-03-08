Kahramanmaraşlı kadın Bitcoin'le gözleme satıyor

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazandığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi.

Bitcoin'in yanı sıra farklı dijital paralarla satış yaptığını, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu: