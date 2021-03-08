Sağlık Bakanı Koca: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi

Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.