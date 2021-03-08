Sağlık Bakanı Koca: Kadınlar bizi bağışlasın, fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021
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