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    Askıda fatura uygulamasıyla 44 milyon TL tutarında fatura ödendi

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    CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin 'Askıda Fatura Kampanyası'nda 44 milyon TL tutarında yaklaşık 460 bin fatura ödendi. Su borcu olan 1 milyon 173 bin abonenin suyu kesilmezken, belediyelere ait iş yerlerinin 15 bin 251 adet kira ücreti de ertelendi.

    CHP'li büyükşehir belediyelerinin koronavirüs salgın döneminde, sosyal destek için başlattıkları yardım kampanyaları devam ediyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin pandemi yardımlarına ilişkin yeni veriler açıkladı.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre bir yıllık pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi yurttaşların 44 milyon TL tutarındaki 461 bin 908 adet faturası 'Askıda Fatura' kampanyaları kapsamında ödendi.

    CHP’li 11 büyükşehir belediyesi bu dönemde su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin abonenin suyunu da kesmedi. Öte yandan belediyelere ait iş yerlerinin 15 bin 251 adet kira ücreti de ertelendi.

    'Sular kesilmedi, kiralar ertelendi'

    CHP’li belediyelerin pandemi yardımlarına ilişkin verileri paylaşan Torun, pandemi döneminde 10 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu, 75 milyondan fazla maske ve dezenfektan ürününün ücretsiz dağıtıldığını ve sokağa çıkma yasaklarında 34 milyon 500 bin öğün yemeğin evlere ulaştırıldığını hatırlattı.

    Bu yardımların yanı sıra sadece 11 büyükşehir belediyesinin pandemi sürecinde, su faturasını ödeyemeyen 1 milyon 173 bin 824 abonenin suyunu kesmediğini belirten Torun, “11 büyükşehir belediyemize ait iş yerlerinin, ödenemeyen 15 bin 251 adet kira ücreti, kiracı vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması için ertelendi dedi.

    Torun şöyle devam etti:

    “Bizim belediyelerimiz, yerel seçim sonuçlarını bir türlü içine sindiremeyen iktidarın tüm baskılarına rağmen tıkır tıkır çalışıyor. Önüne çıkan tüm engelleri halkla birlikte aşıyor. Siyasi hırslarına yenik düşen iktidar ise kara propagandaları boşa çıktıkça dengesini kaybediyor. Soruşturmalar açıyorlar yılmıyoruz, bağış kampanyalarını engelliyorlar, kaynakları kesiyorlar bir yolunu bularak, hizmeti vatandaşa götürüyoruz.”

    'Dayanışma engel tanımaz'

    İktidarın belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarını engellediğini ve bankalardaki yaklaşık 15 milyon 250 bin liralık bağış parasına el koyduğunu dile getiren Torun, “Bu engel de belediyelerimizi yıldıramadı. ‘Askıda Fatura’ uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ödeyemediği faturaların, imkânı olan vatandaşlarımız tarafından ödenmesinin yolu açıldı” dedi. 

    Askıda Fatura kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin 461 bin 908 adet faturası ödendiğini,  ödenen faturaların toplam bedelinin yaklaşık 44 milyon lira olduğunu ifade eden Torun şunları söyledi: 

    “Sadece bu veriler bile gösteriyor ki: Dayanışma engel tanımaz. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve çevresini rahatsız eden tablo budur. Belediyelerimizin her başarılı hizmeti, iktidarın ilk seçimlerde gideceği korkusunu artırmaktadır. Bu nedenle Erdoğan, belediyelerimizi karalamak için bin dereden su getirmekte ve siyaset üretememenin verdiği acizlikle saldırmaktadır. Erdoğan şunu bilmelidir: Güneş balçıkla sıvanmaz. Erdoğan bir kamu kurumu olan belediyelerimize saldıracağına onlara teşekkür etmeli, başarılı hizmetlerinin devamı için de dua etmelidir. Erdoğan işi gücü bırakıp belediyelerimize saldıracağına, 19 yılın sonunda yoksulluğa mahkûm ettikleri milletimizin sorunlarına kafa yormalıdır. Vatandaşa hizmeti engelleyerek siyasi menfaat sağlayacağını düşünen bu sorunlu zihniyet artık boşa uğraştığını görmeli, belediyelerimizin yakasından düşmeli ve onlara gölge etmemelidir.”

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    Etiketler:
    Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP, Elektrik faturası, Su faturası, Fatura, Askıda fatura
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