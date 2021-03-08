İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 60'a yaklaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, içme suyu kaynaklarının doluluk oranını açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "7 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 847 bin metreküp, 8 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %59.93" denildi.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98.30, 2007'de yüzde 54.51, 2008'de yüzde 36.50, 2009'da yüzde 80.22, 2010'da yüzde 98.50, 2011'de yüzde 93.26, 2012'de yüzde 90.05, 2013'te yüzde 85.07, 2014'te yüzde 29.00, 2015'te yüzde 95.42, 2016'da yüzde 89.02, 2017'de yüzde 87.94, 2018'de yüzde 87.93, 2019'da yüzde 93.19, 2020'de ise yüzde 64.16 olarak gerçekleşti.