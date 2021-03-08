Selim İleri hastaneye kaldırıldı

71 yaşındaki yazar Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan İleri'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

5 Mart akşamı yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre hayati tehlikesi bulunmayan İleri'nin tedavisi devam ediyor.

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında 'Dostlukların Son Günü', 'Uzak Hep Uzak' ve 'Yaşarken ve Ölürken' in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor.

İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.