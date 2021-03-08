MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği günümüzde, teknolojiden yararlanan vatandaşlarımız zamandan tasarruf etmekte, bilgiye, hizmete ve ürüne kolaylıkla ulaşabilmektir. Ancak bu baş döndürücü ilerleme, hemen hemen her alanda mağduriyetler ve şikâyetler de getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı faaliyette bulunan internet haber sitelerinin mantar gibi çoğaldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

Bilindiği üzere yakın zamanda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kanun teklifi ve güçlü desteğiyle, aynı kapsamdaki sosyal medya kuruluşları için çıkarılan çok önemli bir kanunla, bu kuruluşlara dair önemli değişiklikler ve sorumluluklar hayata geçirilmiştir.

'Vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır'