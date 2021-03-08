Ayasofya Baş İmamı: Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir medya propagandasıdır

Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" ifadesine yer verdi.