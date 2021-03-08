Ayasofya Baş İmamı: Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir medya propagandasıdır

Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, kadın cinayetleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Sözlerinin başında "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur" ifadesini kullanan Boynukalın, ardından "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" dedi.
Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 8, 2021
Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı bu mesaj çok sayıda Twitter kullanıcısının tepkisini çekti.
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