Erdoğan: Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
"Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2021
Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. pic.twitter.com/5WvKOc0Qeo
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)