Akşener: İmamoğlu'nun tweetini arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek paylaşımda bulunmasını değerlendirdi. Akşener, "Arkadaşlarımızın çoğunluğu bunu beğenmedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımı değerlendirdi.

Ankara'da temaslarda bulunan Akşener, konuyla ilgili yöneltilen soruya "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar" yanıtını verdi.

​Buldan'dan teşekkür

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise İmamoğlu'nun mesajını alıntılayarak teşekkür etti.

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