Meclis Başkanı Şentop’tan AYM'ye başvuran HDP'li Gergerlioğlu hakkında açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır" dedi.

T24'ün haberine göre Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Şentop, "Karma kurumundaki fezlekeler yeni gitmedi. Uzun zamandır var. Her dönem olmuştur. Bu dönem biraz sayıca fazla hem de içerdikleri suç ithamları, kategoriler bakımından da biraz üzüntü verici bir tablo var. Ama bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda benim bir yetkim yok. Yetki karma komisyonda" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Şentop, “Parlemanter sistem dönmek ancak bir Anayasa değişikliğiyle olabilir. Anayasa tartışmasının bir bütünlükçü yaklaşımla yeni Anayasa üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyaç var. Ben Meclis’te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde Türkiye’nin yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum” sözlerini kaydetti.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağına ilişkin soruya da yanıt veren Şentop, şunları söyledi:

"Malumunuz Anayasa’da kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. AYM süreci hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Bu tartışmaları daha önce de yaşadık. AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan bir etkisi kesin hükme yok. Nitekim AYM Mahkemesi iki karar verdi. İkinci kararda daha vurgulu bir şekilde yerel mahkemeden kesin hükmün ortadan kaldırılmasını istiyor. Kesin hükmü kaldırma yetkisi AYM’de olsa bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istemez. Demek ki AYM bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi adli yargı içerisinde mahkemeler ait. Dolayısıyla Anayasaya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Henüz karar gelmedi onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız."