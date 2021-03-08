Kılıçdaroğlu’ndan Koca’ya: Siz yaptığınız hangi alışveriş için distribütörün giderlerini karşıladınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’den satın alınan Kovid-19 aşısıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bırakın Kovid aşısı gibi hayati bir meseleyi, siz yaptığınız hangi alışveriş için distribütörün giderlerini karşıladınız?" diye sordu.