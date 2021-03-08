Kılıçdaroğlu’ndan Koca’ya: Siz yaptığınız hangi alışveriş için distribütörün giderlerini karşıladınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüse karşı Çinli Sinovac şirketinden satın alınan CoronaVac aşısıyla ilgili açıklamaları hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
- "Devlet Malzeme Ofisi ile Sinovac görüştü, aracı yok deniyor. Oysa anlaşma Keymen ile yapılıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz geliyor. Ama Keymen Devlet Malzeme Ofisi’ne 12 milyon dolarlık fatura kesiyor. Firma bedelsiz aldığı 1 milyon dozluk aşıyı 12 milyon dolara DMO’ya fatura ederken 'Ben masraflarımı karşılamak için aldım' diyor. Masraflarınızı Devlet Malzeme Ofisi’nden niye alıyorsunuz, Sinovac karşılasın. Çünkü Sayın bakana göre siz aracı değil, distribütörsünüz.
- Kamu bankalarının teminat mektubu bile vermediği bir firmayla Devlet Malzeme Ofisi neden anlaşma yapıyor? ‘Kılıçdaroğlu devlet sırrını açıkladı’ diyor. Herkesin bildiği bir konunun, neresi devlet sırrı? 12 milyon dolar, neyin masraf karşılığı?"
'Yapılan her açıklama onları yeni bir çıkmaza sokuyor'
Kılıçdaroğlu, kendisinin aşı programını riske attığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da tepki gösterdi. Koca'nın "Bedava aşı yok" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
- "İyi de bunu anlaşmaya, gümrük beyanına biz mi yazdık? 'Distribütör - aracı firma' ayrımı da yapıyor. Ama Keymen firması geçen gün yaptığı açıklamada '1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır' denildi.
- Bırakın Kovid aşısı gibi hayati bir meseleyi, siz yaptığınız hangi alışveriş için distribütörün giderlerini karşıladınız? Yapılan her açıklama, onları yeni bir çıkmaza sokuyor, çünkü doğruları konuşamayacak bir noktadalar."
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