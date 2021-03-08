Emine Erdoğan: Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kişisel Twitter hesabında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İlk olarak "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor" ifadesini kullanan Erdoğan, ardından "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2021

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