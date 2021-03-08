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    İmran Uğur

    İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Gaziantep'te doğan İmran Uğur'un çocukluk hayali jandarma olmaktı. Doğduğu köyde heyecanla jandarma aracının peşinden koşan Uğur, büyüyünce de çocukluk hayalinin peşini bırakmadı. 29 yaşındaki İmran Uğur, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu.

    Gaziantep'te 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan 29 yaşındaki İmran Uğur'un en büyük hayali jandarma olmaktı. Doğup büyüdüğü köyde jandarma aracını gördüğü an heyecanla peşinden koşan Uğur, hayalinin peşinin bırakmadı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne girdi. 2019 yılında akademiden mezun olan Teğmen Uğur, hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı olma başarısını gösterdi. Uğur, Kilyos Jandarma Karakol Komutanı oldu.

    ‘Hayalini kurduğum jandarma teşkilatına kadın teğmen olarak katıldım’

    Teğmen Uğur, tek kadın jandarma karakol komutanı olmanın gururunu yaşıyor

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü
    © AFP 2021 / Ozan Köse
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    İmran Uğur, “Jandarma devletin vatandaşa açılan kapısıdır. Biz de çocukken Jandarma personelini görerek büyüdük. Hep hayalimde onlar gibi Jandarma olup vatan, millet, bayrak ve devlet için görev yapma hayali vardı. Büyüyünce çocukluk hayalimin peşinden koşarak hayalini kurduğum Jandarma teşkilatına bir kadın teğmen olarak katıldım. İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ve İstanbul Havalimanı Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı'nda çeşitli görevler üstlendim. 2020 yılı Haziran ayından itibaren de Kilyos Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapmaktayım. Karakol Komutanı olarak böylesine önemli bir görevi üstlenmek benim için büyük bir onur. Kadınlar hayatın her alanında vardır ve olmaya devam edecektir" dedi.

    Kilyos'ta yaşayan vatandaşların da karakol komutanının kadın olduğunu gördükleri anda hem şaşırdıklarını hem de mutlu olduklarını söyleyen Teğmen Uğur, “Karakolumuzu herhangi bir nedenle ziyarete gelen vatandaşlarımız İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrindeki tek kadın karakol komutanı görünce memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Böyle önemli bir makam için kadın personel tercih edilmesi ise bizim için ayrı gurur kaynağı" diye konuştu.

    Mesleki yaşamında duygusal olarak en üzücü anın, silah arkadaşı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, PKK'nın tuzakladığı bombayı imha ederken şehit düşmesi olduğunu söyleyen Teğmen Uğur, şunları kaydetti:

    “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bizlere görevlerimiz esnasında karşılaşacağımız tüm zorlukları nasıl aşacağımıza dair zorlu bir eğitim verilmiştir. Türk kadını tarihin her safhasında vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten çekinmemiştir. Bizler de Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi tarihe ışık tutmuş, yön vermiş kadın kahramanlarımızın izinde verilen görevleri yerine getirme azim ve kararlığı içindeyiz. Bölge halkının, çocukların gözündeki o jandarma sevgisini ve sahiplenmeyi görmek beni ayrıca mutlu ediyor."
    Etiketler:
    Gaziantep, Jandarma, Kadın, Komutan, İstanbul
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