Müyesser Yıldız'a 3 yıl 7 ay, İsmail Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e 'Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Yıldız’ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’in 1 yıl 15 gün ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.