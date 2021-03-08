Hatalı basım 50 liralık banknotu satışa çıkardı

Market sahibi olan Okan Er, hatalı 50 TL'lik banknotu kasadaki paraları sayarken fark etti. Er, paranın ön yüzünde, sağ üst köşede '50' yazması gereken yerde '5' yazdığını gördü.

Ertesi gün parayı bankaya götürüp kontrol ettiren Er, banknotu satışa çıkarttı.

Merkez Bankası'nın parayı bedeli karşılığında takas önerisini kabul etmeyen Er, "Bu parayı koleksiyonerler değerlendirebilir. Bizim işimize yaramaz. İlk gördüğümde şaşırdım, sıfır olmayınca tuhaf geldi. Türkiye’de çok fazla olmamakla birlikte bu tip hatalı basım para oluyor. Merkez Bankası bu tip paraları gerçek bedeli karşılığında değişim yapıyor” diye konuştu.