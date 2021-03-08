Umut Vakfı'nın araştırmasından: 'Kadın cinayetlerinde ‘intihar görüntüsü verme’ çabası dikkat çekici'

Umut Vakfı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladığı araştırmayı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Barış Tuncer, "Yaşanan ölümlerin bazılarında, suçu işleyenler tarafından olaya ‘intihar görüntüsü’ vermeye çalışılması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor" dedi.

İlgili kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürdürdüğü çalışmalara rağmen araştırmalardan elde edilen sonuçlar, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığını ortaya koyuyor.

Umut Vakfı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladığı 2020 Kadın Cinayetleri Haritası’na göre 2020 yılında 527 kadın, evli veya boşandığı eşi, erkek arkadaşı, aile üyeleri ya da yakınları tarafından öldürüldü.

Araştırmayı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Barış Tuncer, cinayetlerin 248'inin ateşli silahlarla, 124'ünün kesici aletlerle işlendiğinin görüldüğünü söyledi.

Cinayetlerin yüzde 76'sında silahların kullanıldığını aktaran Tuncer, "155 kadın ise boğuldu, darp edildi, yakıldı, yüksekten atıldı. Ayrıca yaşanan ölümlerin bazılarında, suçu işleyenler tarafından olaya ‘intihar görüntüsü’ vermeye çalışılması da dikkat çekici bir detay olarak göze çarpıyor" dedi.

Tuncer, "Cinayetlerin 11'inde tüfek, 31'inde tabanca olmak üzere 42'sinde ateşli silahlar, 26'sında kesici aletler kullanılırken 28 kadın şiddet gördü, darp edildi, boğuldu. İçinde bulunduğumuz mart ayının 6'sına kadar işlenen kadın cinayetlerinin sayısı ise 10'u geçti. Bu olaylarda da erkekler; 5 kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü, 6 kadın yine çocuklarının gözleri önünde yaralandı" ifadesini kullandı.

Barış Tuncer, Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında çalışmalar yürüten kuruluşların son dönemde yayınladıkları raporlarda, pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin daha da arttığını ve sosyal destek hatlarına başvuruların da bugüne dek görülmemiş bir oranda yükseldiğini sözlerine ekledi.