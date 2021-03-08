Eğitim Sen, yüz yüze eğitim sürecinde okullarda görülen vakaları açıkladı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, yüz yüze eğitime başlanmasının ardından 25 öğretmenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sendika, "Eğitim emekçilerinin iki doz aşısı tamamlanmadan okulların açılmış olması MEB’in kamusal sorumluluğu yerine getiremediğinin bir göstergesidir" dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) koronavirüs salgını sürecinde yeniden başlanan yüz yüze eğitim döneminde okullarda görülen Kovid-19 vakalarını açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre köy okullarında eğitimin başladığı 15 Şubat tarihinden 5 Mart tarihine kadar geçen sürede tespit edilen vakalara ilişkin sayıları kamuoyuna duyuran sendikanın açıklamasında, "Mevcut plansızlık ve karar alma süreçlerindeki kaotik durum kaygılarımızı artırmaktadır” denildi.

'Okullarda sağlık görevlisine gereksinim var'

Eğitim Sen’in açıklamasına göre okulların yeniden açılmasıyla birlikte Kovid-19 pozitif olan öğretmen sayısı 25 olarak tespit edildi. 23 öğrencide de korona virüsü görüldüğünü belirten sendika bu dönemde kapatılan okulların adını da duyurdu.

Kalabalık okullarda öğretmenler odası sayısının, öğrenci ve öğretmen tuvalet sayılarının artırılması için bir çalışma yapılmadığı belirtilen açıklamada, “Okullarda bir sağlık görevlisine gereksinme bulunmaktadır ancak bu ihtiyaca dönük bir çalışma da yürütülmemiştir. Salgınla mücadeleye uygun, sağlıklı ulaşım konusunda bir düzenleme yapılmamıştır” denildi.

Salgınla ilgili risk sürerken yüz yüze sınav ısrarının devam devam ettiğini belirten sendikanın açıklamasında, “Yine aşı başta olmak üzere tüm tedbirlerin yaygınlaşmasıyla, vaka ve vefat sayıları düşmeye başladıkça kademe kademe geçilmesi gereken normalleşme sürecine bir anda geçilmiş, oluşabilecek riskler göz ardı edilmiştir. Normalleşme sürecine tüm alanlarda böylesine hızlı bir geçiş karşılıklı olarak birbirini olumsuz etkileyecektir” ifadelerine yer verildi ve şunlar kaydedildi:

'MEB kamusal sorumluluğunu yerine getiremiyor'

Eğitim Sen açıklamasında ayrıca "38 günlük bir planlamayla eğitim emekçilerinin iki doz aşısı tamamlanabilecekken bu yapılmadan okulların açılmış olması MEB’in kamusal sorumluluğu yerine getiremediğinin de bir göstergesidir. Eğitim bileşenlerinin sağlıklarını riske eden bu yanlış uygulamalara karşı tutum almayı toplumsal bir sorumluluk olarak gördük ve görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunun çok büyük olduğunun altı çizildi ve "MEB’in eğitim kamuoyuna sorumluluğunun bir gereği olarak her hafta yapacağı açıklamalarla il ve ilçe düzeyinde eğitim emekçilerine yapılan aşı sayısı, okullara aktarılan maske ve hijyen malzemeleri sayısı, okullarda vaka sayısı, karantinaya alınan okul sayısı verilerini paylaşmasını talep ediyoruz. Sendika olarak yüz yüze eğitimin sürdüğü okullarda önlemlerin alınmasını ve tam zamanlı yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli bir geçişin olmasını sağlamak için Kovid-19 salgınının okullardaki yansımalarını ortaya koyan sahadan topladığımız verileri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.