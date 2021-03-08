Erdoğan: Kadın kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz.

- Kadın kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar kadının adı ve imzası varsa AK Parti ve sizlerin gayretleri sayesindedir.

- Hayata geçirdiğimiz reform ve uygulamalarla çağdaşlık, laiklik, ilericilik adına kızlarımızın önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik. Yeri geldi buradaki birçok hanım kardeşimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içinizde üniversite kapısından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. O kapılardan geri çevrilenler söke söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Bu ikna odalarından geri çevrilenler daha sonra ana muhalefetin de üst yöneticisi olmadı mı? Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan.

- Toplam üyemiz 11.5 milyon. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5.5 milyon. Hepsini koyun bir kenara, kadın kollarımızı koyun bir kenara. Böyle bir noktadayız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza birlikte miras bırakacağız.

- Kadın kollarımızı kurarken hedefimiz ülkemizdeki tüm kadınlarımıza ulaşmak, onların vasıtasıyla tüm hanelere girmekti. Bizim inancımıza göre kadın ve erkek aynı özden yaratılmıştır. Siyasette de kadını dışlayan sadece insanlığın yarısını değil, aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur. Şimdi Neşet Ertaş'ın şu sözünü nasıl anmayayım; Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu.

- Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin, ülkemizdekilerin kat be kat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir.

- Kadını anne olmaktan, kardeş olmaktan, eş olmaktan velhasıl insan olmaktan çıkartıp köksüz ve ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa AK Parti olarak gelmeyeceğiz.